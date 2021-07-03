التحضير للجزء الثاني من مسلسل «ولاد ناس».. وندوة لتكريم صناعه

أقام المركز الكاثوليكى المصرى للسينما ندوة خاصة، مساء الجمعة، مع أبطال وصُناع مسلسل «ولاد ناس»، الذى تم عرضه خلال شهر رمضان الماضى، انطلاقاً من أهمية الأعمال الدرامية فى الارتقاء بالذوق العام للمشاهدين، لأنها تدخل كل بيت، وتجتمع حولها الأسرة بجميع الأعمار أو الثقافات، عكس الأعمال السينمائية التى يذهب إليها من يرغب فى مشاهدتها.

شارك فى الندوة بعض من أبطال المسلسل؛ الفنانون أحمد وفيق، وإيهاب فهمى، ورانيا فريد شوقى، ووفاء صادق، إلى جانب مؤلف ومخرج المسلسل هانى كمال، ومنتجىْ المسلسل منى قطب وإبراهيم حمودة.

وتحدثت الفنانة رانيا فريد شوقى عن أهمية العمل وتأثيره على الأمهات وتغيير علاقتهن بأولادهن، مؤكدة أن الجمهور طالب بوجود جزء ثانٍ من العمل، وهو ما شجعه كل فريق العمل، وهذا النجاح الذى حققه العمل بسبب مناقشته للعلاقة بين الآباء والأبناء من أجيال المراهقين، وأوضاع التعليم والتربية فى مصر بصورةٍ إنسانية، كما أنه اعتمد على البطولة الجماعية التى تُمثل الفن الراقى، والرسالة الهادفة للعمل الفنى المتميّز

وقالت وفاء صادق إن شركة الإنتاج لم تبخل على المسلسل بأى شىء، وكانت تصرف بشكل كبير من أجل خروج المسلسل بأفضل حال، لاعتباره من الأعمال الدرامية الاجتماعية القليلة التى تناولت بعض المشكلات الأسرية بجميع جوانبها وتفاصيلها، وتسليط الضوء على أسلوب معاملة الأبناء نفسياً وتربوياً.

وقام الأب بطرس دانيال، فى ختام الندوة، بتوزيع شهادات التقدير لجميع صُناع وأبطال المسلسل، وأهدى درع المركز لهم تقديراً وعرفاناً لرسالتهم السامية.