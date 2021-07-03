بعد ارتفاع «الأوفر برايس».. قائمة أسعار نيسان قشقاي 2021 في مصر

ارتفعت أسعار عدة طرز لسيارات الركوب الملاكي موديل العام الجاري 2021، خلال الآونة الأخيرة تحت مسمى «الأوفر برايس»، وهى مبلغ إضافي يجرى إقراره على السعر الرسمي للسيارات المَبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري.

ومن ضمن قائمة السيارة الملاكي التي ظهرت عليها «الأوفر برايس»، طراز «نيسان قشقاي موديل 2021» وتراوحت الزيادة السعرية ما بين 5 الآف إلى 8 الآف جنيه، وحرصا من موقعنا لتقديم الخدمة لقرائها تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية القائمة السعرية لفئات السيارة داخل السوق المحلي، والمواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة:

أسعار فئات نيسان قشقاي 2021

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 389.400 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 424.400 جينه.

- الفئة الثالثة بسعر 451.400 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 460.500 جنيه.

قائمة مواصفات وتجهيزات نيسان قشقاي 2021

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الإسطوانات، بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي مدعم بشاحن توربيني، ينتج قوة قدرها 115 حصان، وعزم دوران أقصى يصل إلى 165 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 12.9 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 175 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4394 ملم طول، 1806 ملم عرض، 1595 ملم ارتفاع).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 180 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات 2646 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 430 لتر.

- تعتمد السيارة على عدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها (وسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة توزيع الفرامل EB، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدراتhill assist، وجنوط رياضية 17 بوصة، ونظام ضم وتعديل إلكتروني للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي معتم، وعجلة القيادة متعددة الوسائط، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكي).