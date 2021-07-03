اللجنة العلمية لكورونا: حدة الموجة الرابعة متوقفة على تحورات الفيروس

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا متوقع أن تكون مصاحبة لانخفاض درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن حدة الموجة القادمة متوقفة على تحورات الفيروس داخل مصر، وكذلك نسبة المطعمين بلقاح كورونا، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وأضاف«النادي» في تصريح خاص لـ «الوطن» أن الموجة الرابعة من المتوقع أن تكون أهدأ وأقل فتكًا من السابقة، موضحًا أن هذا سيتحقق حال تطعيم أكبر عدد من المصريين بلقاح كورونا، مشيرا إلى أن فيروس كورونا حتى الآن لم يتحور داخل مصر، ولم يوجد سوى 3 سلالات للفيروس.

وطمأن «النادي» المواطنين بشأن تطعيمات لقاح كورونا، نافيًا حدوث أي تجلطات بعد الحصول علي لقاح استرازنيكا، قائلا: «لقاح أسترازينيكا من أفضل أنواع اللقاحات الموجودة على مستوى العالم ويجرى محاربته بسبب رخص ثمنه»، مطالبًا من المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وعن وجود أي تغيرات في أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أكد«النادي» أن أعراض فيروس كورونا لم تتغير، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان حاستي الشم والتذوق وسيلان في الأنف أو حمي أو غثيان أو آلام في البطن أو العظام أو تورم في العينين أو ظهور طفح جلدي.

وفي السياق ذاته، تسعى وزارة الصحة والسكان إلى إقامة مركز لتلقي لقاح كورونا يشبه أرض المعارض في جميع محافظات الجمهورية، وأول مركز سيكون بمحافظة الجيزة وسيفتح قريبًا لاستقبال أكبر عدد من المواطنين، مطمئنة المواطنين بشأن لقاحات كورونا.