«تاج الدين»: حدة الموجة الرابعة لـ«كورونا» تتوقف على تطعيم المواطنين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الحديث عن الموجة الرابعة لفيروس كورونا في التوقيت الحالي هو سابق لأوانه.

وأضاف "هناك دراسات جينية تتم الآن داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا، والتي أثبتت أنه ليس هناك أي تحورات للفيروس داخل مصر".

حدة الموجة الرابعة تتوقف على التطعيم وتحورات الفيروس

وأكد تاج الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا أحد يستطيع أن يجزم بحدوث موجة رابعة ولا أتوقع مدى خطورتها، لافتا إلى أنه في حال حدوث موجة رابعة سيتوقف الأمر على نسبة المواطنين المطعمين بلقاح كورونا، وهناك اتجاهات ومجهودات كبيرة تحدث للانتهاء من تطعيم ما يقرب من 40% من المواطنين نهاية العام، والأمر الآخر الذي تتوقف عليه حدة الموجة من عدمها هو حدوث تحورات داخل مصر، وحتى الآن لم نشهد أي تحورات للفيروس، وهناك إجراءات احترازية يتم اللجوء إليها من قبل المطارات والموانئ متعلقة بالقادمين من الدول التي تشهد أي تحورات.

وعلق مستشار الرئيس، عن الانخفاض الذي يشهده المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، مؤكدًا أن هناك انخفاض كبير في أعداد مصابي فيروس كورونا، وهو أمر طبيعي في نهاية الموجة، وسيظل هناك انخفاض ملحوظ حتى شهر أغسطس، وهناك استقرار في عدد الوفيات، فضلًا عن ارتفاع معدلات الشفاء.

وأوضح أن مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة، مشيدًا بالإقبال الملحوظ من قبل المواطنين المقبلين على التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللقاح لا يعطي مناعة 100% وأي لقاح لا يعطي هذه النسبة، ووارد الإصابة بعد آخذ اللقاح، ولكن يحد من نسب الإقبال على المستشفيات ويخفف من أعراض فيروس كورونا.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 208957 حتى اليوم.