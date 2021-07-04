«التعليم» تكشف عن طرق تقديم النفس باللغة الإنجليزية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من الطرق لكيفية تقديم النفس باللغة الإنجليزية، وذلك من خلال قناة «مدرستنا» التعليمية، في 8 خطوات أساسية، مشددة على الطلاب بضرورة التعرف عليها من خلال برنامج «تعلّم» المستوى الأول، في مادة اللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط.

وأكدت القناة أن إلقاء التحية فى اللغة الفرنسية لها أكثر من طريقة، فهى تختلف باختلاف فترات اليوم، مشددة على الطلاب بضرورة التعرف التعبيرات المستخدمة فى إلقاء التحية «Pour Saluer» من خلال فيديو تعليمي من حلقة «تعلم» فى مادة اللغة الفرنسية من خلال هذا الرابط.

وكشفت القناة عن معاني الألوان باللغة الألمانية وطريقة النطق الصحيح لهم، من حلقة «تعلم» في مادة اللغة الألمانية، مشددة على الطلاب بضرورة مشاركة أي لون المُفضل لديهم باللغة الألمانية من خلال هذا الرابط.

وأوضحت عن طريقة عد الأرقام باللغة الإيطالية بالنطق الصحيح من رقم واحد إلى عشرون من خلال فيديو تعليمي من حلقة "تعلم" فى مادة "اللغة الإيطالية من خلال هذا الرابط.

وتابعت: تُعد الأفعال «Ser«,»Estar» من الأفعال الشاذة فى اللغة الإسبانية التى يجب حفظها كما هى، وهما بمعنى واحد وهو فعل يكون فى اللغة العربية، مشددة على الطلاب بضرورة التعرف على تصريفات هذه الأفعال وحفظها، من خلال فيديو تعليمي من حلقة «تعلم» فى مادة اللغة الإسبانية من خلال هذا الرابط.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أن القنوات التعليمية تساعد الطلاب على فهم طبيعة النظام الجديد في التعليم، موضحة أن هذه القنوات توفر الكثير من المراجعات والكورسات التعليمية في جميع المواد الدراسية مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة منها ومتابعتها، مشيرة إلى أنه تم توفير نماذج استرشادية لتدريب طلاب الثانوية العامة على طبيعة الامتحانات الجديدة.