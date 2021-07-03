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«التعليم» تقرر توزيع كمامات ومطهرات على طلاب الثانوية العامة في اللجان

كتب:

كريم روماني
09:29 م | السبت 03 يوليو 2021
جانب من الكمامات والمطهرات

جانب من الكمامات والمطهرات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توزيع كمامات ومطهرات على طلاب الثانوية العامة 2021 في اللجان الامتحانية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا، بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة.

وكشف مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن المديرية تسلمت أدوات التعقيم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2021، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات النهائية لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 والتى سوف تنطلق يوم السبت الموافق 10 يوليو وحتى يوم الاثنين 2 أغسطس 2021.

وأضاف «الجيار» في بيان له، أنه تم استلام 11202 كمامة قطنية للمعلمين و543449 كمامة طبية، 11202 فيس شيلد، و543449 كيس مطهر لليدين، 4980 زجاجة كحول، وذلك تمهيدا لتوزيعها على الطلاب يوميا باللجان الامتحانية بإدارات تعليم الجيزة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً على البابل شيت، موضحة أن الامتحانات تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم.

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