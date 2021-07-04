ظواهر فلكية خلال يوليو.. تبدأ فجر اليوم وتشهد اكتمال القمر يوم 24

كشف الدكتور أشرف تادروس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز الظواهر الفلكية المتوقع حدوثها خلال شهر يوليو الجاري، موضحا أن أبرزها يتمثل في فجر اليوم وهو اقتران كوكب الزهرة والحشد النجمي خلية النحل، حيث يلاحظ وجود كوكب الزهرة بجوار الحشد النجمي ما يسمى بخلية النحل «Beehive»، ببرج السرطان، ويمكن مشاهدته بعد غروب الشمس ولمدة 45 دقيقة فقط.

وأضاف «تادروس»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ثاني الظواهر هو اليوم 4 يوليو، ويكون عطارد في أقصى استطالة له، والتي تبلغ 21.6 درجة قوسية من الشمس، ويعد أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في سماء الصباح الباكر، خاصة من الساعة 4:00 فجرا إلى أن يختفي عندما يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس فلا نستطيع رؤيته.

وتابع أن يوم 8 يوليو، سيكون اقتران القمر وعطارد، حيث ملاحظة هذا المشهد وهو وجود القمر وكوكب عطارد متجاوران في السماء، وذلك في تمام الساعة 3:45 فجرا إلى أن يختفيا عندما يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، وفي يوم 10 يوليو، سيكون القمر الجديد (محاق يوليو)، حيث في هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

وتابع الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في 12 يوليو، ستتكون ظاهرة القمر والزهرة والمريخ، ويمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود هلال القمر بجوار كوكبي الزهرة والمريخ) بعد غروب الشمس مباشرة إلى غروبهم في الساعة 8:30 مساء تقريبا، بالإضافة إلى ظاهرة اقتران الزهرة والمريخ 13 يوليو، ويمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود كوكبي الزهرة والمريخ متجاورين في السماء) بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يغربا في الساعة 8:30 مساء تقريبا.

وأكد أنه في يوم 21 يوليو، سيكون اقتران الزهرة ونجم قلب الأسد، ويمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود كوكب الزهرة ونجم قلب الأسد متجاوران في السماء) بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل إلى أن يغربا في الساعة 8:30 مساء قريبا، وفي يوم 24 يوليو، سيكون اكتمال القمر (بدر يوليو).