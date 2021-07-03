رئيس «البحوث الفلكية» عن موعد عيد الأضحى: 20 يوليو وحسابتنا دقيقة

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن هلال شهر ذو الحجة سيولد في تمام الساعة 3.17 دقيقة فجر السبت الموافق 10 يوليو، وهو ما يعني أن الأحد الموافق 11 يوليو هو غرة شهر ذو الحجة بمشيئة الله.

وقال «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية، الجمعة، مع برنامج «التاسعة» المذاع على شاشة القناة الأولى، «وفقا لهذه الحسابات فإن وقفة عرفات ستكون يوم الاثنين الموافق 19 يوليو، وعيد الأضحى يوم 20 من نفس الشهر والذي سيوافق الثلاثاء بمشيئة الله».

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن القرار النهائي لإعلان بداية الشهور العربية يصدره فضيلة المفتي، وذلك بناءا على لجان رؤية مشتركة ما بين دار الافتاء والمعهد القومي للبحوث الفلكية وهيئة المساحة العامة، كاشفا في الوقت ذاته أن حسابات المعهد تتسم بالدقة ويتمنى ألا يكون هناك خلاف في الرؤية بين المعهد ودار الإفتاء.

وأكد أن الحسابات الفلكية التي تخرج من المعهد دقيقة جدا، ولا يتم الكشف عنها إلا بعد مراجعة ومشاهدة ظواهر فلكية مثل الخسوف الذي يحدث للقمر أو الكسوف الذي يحدث للشمس، أو عبور بعض الأجسام أمام الشمس.

ووفقا لتلك الحسابات فلم يتبقى على العيد سوى حوالي أسبوعين، بحسب تصريحات «القاضي»، وينتظر المصريون حوالي 6 أيام وأكثر إجازة لعيد الأضحى فقط بداية من يوم الاثنين 19 يوليو الذي سيوافق وقفة عرفات، إلى الأحد الموافق 25 من نفس الشهر الجاري.