حمادة هلال ينتهي من تصوير «أم أحمد»: أغنية وطنية

انتهى الفنان حمادة هلال من تصوير أغنيته الجديدة «أم أحمد»، المقرر طرحها عبر قناته بـ «اليوتيوب» والمنصات السمعية والإلكترونية، خلال الأيام المقبلة، لتكون أولى أعماله عقب مسلسل المداح، الذي عرض في رمضان الماضي.

حمادة هلال يصور الأغنية مع المخرج أحمد أشرف

الأغنية الجديدة، من كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد قماح، وإخراج أحمد أشرف الذي يتعاون معه للمرة الرابعة، منهم كليب أغنية اشرب شاي.

وقال حمادة هلال في تصريحات لـ «الوطن»: إن الأغنية تعد من الأغاني الوطنية، وأن اختيار اسم «أم أحمد» يعتبر دلالة يصف فيها حال مصر، مؤكدًا أن الأغنية ستكون جامعة لكل مصر والمصريين.

وأشار «هلال» إلى أن الأغنية، كان من المقرر العمل عليها منذ أكثر من عام، ضمن حملة إعلانية، ولكنه قرر طرحها حاليًا حتى لا تستهلك مفردات الكلمات كلها التي ستكون مفاجأة في الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية: «أم أحمد في البلكونة.. أقول طفلة صغنونة.. بتزغزط ويا جارتنا للي قدروا يفرحونا»

حمادة هلال يطرح أم أحمد بعد نجاح دوره في المداح

شارك حمادة هلال، خلال السباق الرمضاني بمسلسل «المداح»، وحقق نسب مشاهدة عالية، وأثنى الجميع على دوره.

مسلسل «المداح» من بطولة حمادة هلال، ونسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعبير فاروق، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

كان النجم حمادة هلال أدى مؤخرًا مناسك العمرة بالسعودية، وشارك متابعيه بصورة له من أمام بيت الله الحرام، وهو يرتدي ملابس الإحرام والكمامة، تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة في دخول المسجد الحرام، بسبب فيروس كورونا.