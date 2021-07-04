قصة الطفل «أحمد».. نجا وحيدا وغرقت أسرته في سفاجا

غرقت أسرته وتركوه يصارع الموت بأحد الشواطئ العامة بمدينة سفاجا، ليتم نقله إلى مستشفى سفاجا المركزى، حيث يرقد الآن في غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج لحين تحسن حالته عقب نجاح محاولات إسعافه، بينما تم تشييع جثامين أخته ووالدته وشقيقها إلى مثواهم الأخير في إحدى قرى مركز دشنا بمحافظة قنا.

بداية الواقعة حين قررت أسرة من محافظة قنا، قضاء يوم عطلتهم على شاطئ البحر بمدينة سفاجا، إلا أن القدر كان في انتظارهم على شاطئ سفاجا العام بمحافظة البحر الأحمر، حيث غرقت سيدة وابنتها وشقيقها فيما نجا طفلها، بعدما تمكن أحد الأشخاص من انتشاله قبل الغرق، ونقله إلى مستشفى سفاجا المركزى ليرقد في غرفة العناية المركزة.

خرج أهالي مركز دشنا بمحافظة قنا في جنازة مهيبة لتشييع ثلاثة جثامين لربة منزل وشقيقها وابنتها، وساد الحزن قرية أبومناع بمركز دشنا، بمحافظة البحر الأحمر عقب سماع خبر وفاة الثلاثة في شاطئ مدينة سفاجا، حيث خرج الآلاف على أبواب القرية انتظار لوصول الجثامين الثلاثة، وبمجرد ظهور الجثامين محمولة على الأكتاف، تعالت صراخ وأصوات السيدات وعم البكاء جميع أركان القرية وخرج الآلاف لوداع الجثامين الثلاثة، حيث تم أداة الصلاة الجنازة على الجثامين وتم دفنهم بمدافن القرية وسط حالة حزن سادت أرجاء مركز دشنا.

تلقت غرفة اسعاف البحر الأحمر إخطارا يفيد غرق كلا من «يسري» 30 عاما، وشقيقته «ليلى» 35عاما، وابنتها «ليالي» 10 سنوات، جميعهم من محافظة قنا، وإصابة نجل الثانية الطفل «أحمد» بضيق في التنفس، وذلك أثناء ممارسة السباحة بأحد شواطئ سفاجا، حيث تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى سفاجا.

وتمكن الأطباء من إنقاذ الطفل وإيداعه بالعناية المركزة وحالته الصحية بدأت في الاستقرار، مشيرين إلى وصول الغواص الذي انتشله في حالة إعياء شديدة، ويتم تقدم الإسعافات الأولية له.