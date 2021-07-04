إزالة 3 حالات تعدٍ على أرضي زراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، برئاسة خالد فراج رئيس مجلس مدينة إطسا، حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة، والمبنية خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلى إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث تمكنت من إزالة منزل خارج الحيز العمراني بمدينة إطسا، ومُقام على قطعة أرض زراعية على مساحة 175 مترا مكونا من أعمدة خرسانية وبلوك أبيض، وذلك بالاشتراك مع مركز شرطة إطسا، وقسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بإطسا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المنزل المُخالف وإحالته إلى التحقيق معه في النيابة العسكرية.

إزالة 3 تعديات على الأراضي الزراعية بمنية الحيط

وقال خالد فراج رئيس مجلس مدينة إطسا بالفيوم، إنّ الحملات أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ خارج الحيز العمراني، على أرض زراعية بنطاق قرية منية الحيط، مكونة من أسوار بالبلوك على مساحة 250 مترا، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدًّ بقرية الجعافرة التابعة للوحدة المحلية بشدموه، عبارة عن أساسات خرسانية على مساحة 140مترا، بينما جرى إزالة حالة تعدَّ في قرية منشأة حلفا التابعة للوحدة المحلية بمطول عبارة عن أسوار طولها 10 أمتار وارتفاعها 2 متر.

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد

على جانب آخر، أكدّ رئيس مركز ومدينة إطسا، على استمرار إزالة كل التعديات في الوحدات المحلية والقرى بنطاق المركز، موضحاً أنّه وّجه رؤساء الوحدات المحلية في مختلف المراكز والقرى، بإزالة كل التعديات في المهد سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، وذلك استجابة لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات والتعديات يوميًا لردع المخالفين، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بضرورة التصدي وعدم التهاون تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، وإحالتهم للنيابة العسكرية.