50 فنانا في جناح المجلس القومي لذوي الهمم بمعرض الكتاب 2021

يشارك المجلس القومي للأشخاص من ذوي الهمم بجناح صالة 3 (B15)، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية بالتجمع الخامس والتي تستمر إلى يوم 15 يوليو الجاري.

ويضم الجناح عرض منتجات فنية وتراثية من صنع أيدي اكثر من 50 فنانا من الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم، بالاضافة لتوفير مترجمي لغة الإشارة في أروقة الجناح ومعرض الكتاب لمساعدة الأشخاص الصم والرد على استفساراتهم وتقديم الإرشادات لهم .

وشهد المركز القومي للترجمة إقبالا من الزوار وجاءت العناوين الأكثر مبيعا في جناح المركز خلال أول يومين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 هي «الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الإسكندر، اليوم الأخير لأدولف هتلر، اليهود في الإمبراطورية العثمانية».

وبلغت مبيعات هيئة قصور الثقافة خلال أول يومين من المعرض، 10 آلاف نسخة من إصدرات الهيئة بجناحها الذى شهد إقبالا كبير من الزوار على سلاسل الذخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، أفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الاقليمي ومجلة قطر الندي.

وقال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن حجم المبيعات فاق التوقعات رغم تحديد إعداد الزائرين بـ 100 ألف زائر يوميا، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، متابعا أن مراعاة الكثافة العددية وتنظيم دخول الجمهور إلى القاعات جاء منعا التكدس، مؤكدا تخصيص أماكن مناسبة للانتظار فى أماكن مفتوحة.

وتحمل الدورة الحالية شعار «في القراء حياة»، ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، عدا يوم الجمعة من الواحدة صباحا حتى العاشرة مساء، وأعلنت وزارة الثقافة أن حجز تذاكر المعرض تتم من خلال المنصة الرقمية مجانا لكل الزائرين، مع تحديد الحد الأقصى للزيارة بـ 4 تذاكر للفرد الواحد، خلال فترة إقامة المعرض.