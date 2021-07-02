8556 نسخة مبيعات هيئة الكتاب في أول أيام معرض القاهرة الدولي

أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن إجمالي مبيعات إصدارات الهيئة بلغ نحو 8556 نسخة، خلال اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وضمت قائمة الأكثر مبيعًا، كتب «شخصية مصر، هكذا كانت الوحدة، كتاب الزنوج، رسالة الغفران، الذكريات الصغيرة، المسيح يصلب من جديد، الأخوة أعداء، الطاعون، القوة والمجد، أوقات عصيبة، عالم تسكنه الحيوانات، الحوت، زهرة الكركديه الأرجوانية، والأرض».

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن حجم المبيعات فاق التوقعات رغم تحديد أعداد الزائرين بـ100 ألف زائر يوميًا، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع «الحاج علي» بأنه تمت مراعاة الكثافة العددية وتنظيم دخول الجمهور إلى القاعات، منعا للتكدس، مؤكدًا تخصيص اماكن مناسبة للانتظار في أماكن مفتوحة.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت عنوان «في القراءة حياة»، وتستمر حتى 15 يوليو الجاري، بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة.