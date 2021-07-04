بعد التأجيل.. والد الطفلة ريماس: عايز ناري تبرد ومنتظر حق بنتي يرجع

قال محمد، والد الطفلة ريماس، 8 سنوات، «حضرت لمحكمة جنايات المنصورة بعد صلاة الفجر أنتظر الحكم على قاتل ابنتي، عايز ناري تبرد، كان نفسي يتحكم عليه النهاردة في القضية، لكن فوجئت أن المتهم لم يحضر من محبسه، ورئيس المحكمة أجل القضية لمدة شهر إلى يوم الأول من شهر أغسطس القادم، وأنا كنت منتظر يتحكم عليه، فأنا من أن قتل المتهم ابني ريماس، وأنا تعبان نفسيا وعصبيا ولا أقدر على العمل منذ وقوع الحادث».

وأضاف والد ريماس لـ «الوطن»، «أنا مش طالب غير حق ابنتي ريماس، الكل يعرف أن حق ربنا من قتل يقتل، وهو قتل بنتي بعدد 6 طعنات، وخطفها وحاول يغتصبها لكنها قاومته، وأنا راضي بحكم القضاء، وصابر ومنتظر حق بنتي يرجع لها، واتصدمت لما القاضي نادي عليه أكثر من مرة في القفص لكنه غير موجود».

وأشار «أنني منذ أن علمت أن محاكمة المتهم يوم 3/7 وأنا لا أنام ولا أكل ولا أشتغل نفسي أشوفه في القفص هو بيتحكم عليه، أنا عاوز أجيب حق بنتي»

وقرر المستشار بهلول عبدالدايم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار محمد أحمد البهنساوي، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد امل محمد، المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة، وأمانة سر كل من: طه شعبان عاشور، ومحمد مصطفى رمزي، أمس السبت، تأجيل القضية إلى الأول من شهر أغسطس القادم، والمتهم فيها «عبدالعظيم م.»، 43 سنة، حداد، مقيم بمنطقة منشية السيد محمود، مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، والمتهم فيها بقتل الطفلة ريماس ووجهت له النيابة العامة 3 اتهامات وهي: القتل، والخطف، وهتك العرض، وذلك في القضية رقم 4473 لسنة 2021 جنايات مركز دكرنس والمقيدة كليا برقم 542 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

ورفعت جدة الطفلة ريماس صورتها بعد انتهاء الجلسة ومكتوب عليها «عروس الجنة».