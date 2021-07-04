حسن الرداد يحيي الذكرى السنوية لوفاة شقيقه: لبست هدومه في أول دور ليا

أحيا الفنان حسن الرداد، عبر حسابه على «أنستجرام»، الذكرى السنوية لوفاة شقيقه فادي الرداد، حيث نشر صورة له وأخرى لشقيقه، وهما يرتديان نفس الملابس.

وعلق «الرداد» قائلًا: «الذكرى السنوية لابني وأخي المغفور له بإذن الله فقيد الشباب.. فادي الرداد.. الصورة دي صورتها لأخويا وماكانش عايز يتصور والحمد لله إني غلست وتنحت وصورته كام صورة يبقوا معايا ذكرى جميلة».

وأضاف الرداد «حبيت ألبس حاجة من لبسه في أول مسلسل لي.. في الجنة إن شاء الله يا حبيبي وإلى اللقاء إن شاء الله.. أرجو الدعاء لفادي الرداد».

الرداد يحيي الذكرى السنوية لوالده

كان حسن الرداد، أحيا الأربعاء الماضي، الذكرى السنوية الـ 17 لوفاة والده عبر حسابه على الانستجرام، وقد نعاه بكلمات مؤثرة قائلا «الذكرى السنوية الـ17 لوالدي الأستاذ نبيل الرداد للأسف ما فيش عندي صور كتير تجمعنا مع بعض، بس أنت دائما في قلبي يا أبويا كنت عاشق لبلدك ومهموم بها ومؤمن بضرورة وحدة الوطن العربي».

وأضاف «مواقفك السياسية الكثيرة والجريئة يشهد عليها كل من عاصرك.. كنت راجل شجاع وجرئ ولا تخاف أحدا، كنت بتدخل في صراعات كبيرة من أجل خدمة ناس جميلة بسيطة، علمتني حب الناس واعتبار خدمة المحتاج هو واجب عليا طول حياتي لو قعدت أتكلم عنك سنين مش هعطيك حقك، شكرا على كل حاجة علمتهالى يا رمز الرجولة والجدعنة والجراءة، وإن شاء الله ألقاك في الجنة يا حبيبي».

الرداد وإيمي يزوران سمير ودلال

ويحرص حسن الرداد على زيارة قبر حماه الفنان الراحل سمير غانم كل جمعة، منذ وفاته، وقراءة الفاتحة على روحه وتوزيع الوجبات صدقة جارية. كما يتواجد الثنائي إيمي والرداد بشكل دائم مع الفنانة دلال عبدالعزيز فى المستشفى.