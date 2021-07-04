بعد حمو بيكو.. المطاعم والكافيهات بيزنس المشاهير بعيدا عن الوسط الفني

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، السبت، قيامه بافتتاح مطعم وكافيه جديد في سموحة بالإسكندرية، عقب قرار المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء حتى يُكمل دراسته الموسيقية، ومن ثم يتقدم من جديد للنقابة.

ولم يكن حمو بيكا هو أول فنان يفتتح مشروع مطعم الفترة الماضية، فقد افتتح العديد من الفنانين، مطاعم خاصة بهم، وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز المشاهير هؤلاء المشاهير، وذلك في السطور التالية.

هاني شاكر

احتفل الفنان هاني شاكر ونجله شريف، في أبريل الماضي، بافتتاح مجموعة مطاعم جديدة، وشارك عدد من النجوم هاني شاكر فرحته بابنه، وحضروا افتتاح المطاعم في منطقة التجمع الخامس، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور مع النجوم ومنهم أصالة وسميرة سعيد وهاني رمزي وإلهام شاهين وهالة صدقي.

مصطفى قمر

وفي أكتوبر الماضي احتفل الفنان مصطفي قمر، بافتتاح الفرع الأول من سلسلة المطاعم والكافيهات التي يمتلكها بمنطقة التجمع الخامس.

وقال «قمر» في فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إن الفرع هو الأول ومن المقرر أن يكون هناك افتتاح جديد كل يوم جمعة أو كل أسبوع.

جدير بالذكر أن مصطفي قمر أنشا منذ سنوات كافيه شهير بمنطقة المهندسين تصدرت واجهتة صورته وأغلفة عددا من ألبوماته.

إيهاب توفيق

ومنذ 8 أسابيع انضم المطرب إيهاب توفيق الي الفنانين أصحاب المطاعم .إحتفل إيهاب أمس بإفتتاح مطعمه بمنطقة القاهرة الجديدة بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين منهم المطرب محمود الليثي الذي قدم وصلة غنائية لرواد الإفتتاح وقدم خلالها التهنئة لإيهاب.

من جانبها نشرت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعها بإيهاب خلال الافتتاح وفيديو لمحمود الليثي وهو يقدم فقرته.

ماجد المصري

الفنان ماجد المصري هو الآخر افتتح في أبريل الماضي فرع جديد لمطعمه ORRO بالتجمع الخامس شارع التسعين في القاهرة.

شاركت رانيا أبو نصر زوجة ماجد المصري صورا وفيديوهات من الافتتاح الخاص للمطعم وعلقت على الصور «ألف مبروك يا حبيبي أحلى وأجمد كافيه في التجمع الخامس إن شاء الله هيكسر الدنيا».

مصطفى درويش

وأعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه على موقع تويتر، في يوليو الماضي، إنه سيفتح مطعمه الخاص لغير المقتدرين وذلك بعد شفائه من فيروس كورونا.

وكتب درويش: «فرحتي ما تتقدرش بإن مطعم (بيت روقة) رجع للخير من تاني، (بيت روقة) من بكرة مفتوح لأي حد غير مقتدر ياكل ويشرب والحساب وصل من دعواته بس وده خير ربنا مش مني ولا صدقة مني والله ده مال بتاع ربنا بس وأنا مكلف بتوزيعه.. دعواتكم».

محمد عبدالرحمن

وافتتح الفنان محمد عبدالرحمن، في يناير الماضي مشروعه الخاص، وهو عبارة مطعم في أحد الفنادق، ويضم العديد من الألعاب الترفيهية.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من أصدقاء عبدالرحمن بينهم: المخرج مجدي الهواري، الفنان كريم قاسم، الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، الفنان أمير المصري، الفنان صدقي صخر، الفنان حامد شراب، بيشوي، إبرام، مصطفى حمدي، مصطفى بسيط، وخالد مختار.