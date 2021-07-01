«الموسيقيين» تخطر فيسبوك ويوتيوب بمنع حمو بيكا من الغناء لحذف أغانيه

بدأت نقابة المهن الموسيقية اتخاذ خطوات جادة فى الحد من انتشار أغانى مطربي المهرجانات، وبالتحديد حمو بيكا وأقرانه الذين انتشرت أغانيهم خلال السنوات الماضية، وهم غير حاصلين على تصريح أو عضوية النقابة، وذلك بعد أن صدر قرار النقابة بمنعهم من الغناء.

وأوضح طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن إدارة النقابة تقدمت ببلاغات رسمية للشرطة ضد حمو بيكا، ومطربي المهرجانات لكونهم ليسوا أعضاء نقابة ولا يحق لهم الغناء في أي مكان، مشيرا إلى أن تلك البلاغات تقدمت بها النقابة لإدارة اليوتيوب والفيسبوك من أجل حذف أغانيهم.

وكان طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، قد شن هجومًا على مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد إعلانه استعداده لطرح مهرجان جديد بعنوان «رجعنا نشوط» خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي.

وكان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد أصدر قراره بمنع عدد من مطربي المهرجانات من أداء حفلات وفقرات غنائية وهم: «حمو بيكا ونور التوت وعنبة».

وهذه ليست المرة الأولى التى يصدر فيها قرار بمنع حمو بيكا من الغناء حيث كان القرار قد صدر مسبقا، وتضمن معه 20 اسما آخر من بينهم «أوكا واورتيجا وعمر كمال وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة»، ولكن عددا من هؤلاء كانوا قد تقدموا لنقابة الموسيقيين وحصلوا على إجازة وتصريح وعضوية منتسبة تمكنهم من الغناء وتقديم الفقرات والحفلات الغنائية.

وسخر «حمو بيكا» من قرار منعه من الغناء ونشر صورة له وهو يفكر فى فتح مشروع جديد له بعنوان ساندويتش حمو بيكا.