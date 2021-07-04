بعد قصة حب عنيفة.. انفصال ميرنا الهلباوي والفنان محمد عطية

أعلنت المذيعة والكاتبة ميرنا الهلباوى الانفصال عن خطيبها الفنان محمد عطية عبر خاصية استورى على إنستجرام، وذلك بعد عام من إتمام خطبتهما بعد قصة حب عنيفة تحدث عنها الوسط الفني والاعلامي.

ميرنا الهلباوي: single الحمد لله على كل شئ

وكتبت ميرنا الهلباوى: «single الحمد لله على كل شئ»، ومسحت كل صورهما سويا.

وكان آخر ظهور للثنائي سويا فى احتفالية «انيجما» حيث حضر سويا والتقطا الصور التذكارية.

وكان احتفل الفنان محمد عطية بخطوبته على ميرنا الهلباوى ونشر عددا من الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، في شهر أكتوبر الماضي، حرص محمد عطية على إقامة الخطوبة بحضور المقربين فقط وأهل العروسين طبقا للاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتصدر اسم ميرنا الهلباوي، محركات البحث على جوجل، بمجرد أن أعلن نجم برنامج ستار أكاديمي محمد عطية، خطبته منها

وظهر الثنائي عقب الخطوبة فى لقاء مع برنامج «اى تي بالعربي» وتحدثا فيه عن قصة حبهم وقرار الخطوبة.

وميرنا الهلباوي من محافظة الإسكندرية، وتربت وسط أسرة متوسطة، وتخرجت من كلية السياحة والفنادق، وعملت كمقدمة برامج في الراديو، وكذلك في أحد البرامج بإذاعة «إنيرجي»، مع الإعلامي وائل منصور.

وكتبت ميرنا الهلباوي، روايتين هما: «مر مثل القهوة حلو مثل الشوكولا»، وبعد نجاحها قدمت «كونداليني»، خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ51، وانضمت لأحد أندية كرة القدم، وظلت تلعب لفترة طويلة، إلا أنها تعرضت لإصابة حالت بينها وبين الرياضة .