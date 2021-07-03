عاجل.. ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في الهند إلى 30.5 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 44111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و738 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 30.5 مليون حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 401050 حالة وفاة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

ارتفاعع إجمالي إصابات كوروا الجنوبية إلى 159342 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، اليوم، تسجيل 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 159342 حالة.

كما سجلت السلطات الصحة الكورية الجنوبية، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 2025 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.