عاجل.. تحطم طائرة في كازاخستان وإصابة اثنين

أصيب طيارن اثنان، اليوم، جراء سقوط طائرة من طراز «أنتونوف أن -2» في كازاخستان، وقالت وزارة الطوارئ الكازاخية، إن المصابين الاثنين نقلا إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتحطمت الطائرة بالقرب من مدينة كيزيلوردا الكازاخستانية، فيما قالت الوزارة الكازاخية، أن الطائرة تعرضت لعطل فني بعد دقائق من إقلاعها وسقطت في حقل لدى محاولة الهبوط الاضطراري.

ووفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية، أنه يتم تشغيل ما مجموعه 290 طائرة من طراز «أنتونوف أن -2 » في كازاخستان.