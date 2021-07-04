عاجل.. زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة بحرية قبالة تشيلي

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، أمس الأحد، منطقة بحرية قبالة أتاكاما في تشيلي.

ويقع مركز الزلزال على بعد 147 كيلومترا شمال غرب مدينة لاسيرينا في منطقة كوكيمبو التشيلية، حيث يعيش حوالي 154 ألف شخص، فيما يقع مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترا.

وفي هايتي، قالت تقارير إعلامية وجماعة تبشير، إن جميع ركاب طائرة خاصة وعددهم 6، بينهم مبشران أمريكيان، لقوا مصرعهم بعد تحطمها في جنوب غربي «بورت أو برنس» عاصمة هايتي، إحدى بلدان البحر الكاريبي.

وأشارت صحيفة «ميامي هيرالد» الأمريكية نقلا عن بيان لمكتب الطيران المدني الوطني، إلى أن الطائرة تحطمت وهي في طريقها من مطار في «بورت أو برنس» إلى مدينة جاكميل الساحلية جنوب هايتي.

وفي سياق متصل، أوضحت مؤسسة «جوسبل تو هايتي»، مقرها الولايات المتحدة، على صفحتها بموقع الواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اثنين من أعضائها هما ترنت هوستلتر «البالغ من العمر 35 عاما» وجون ميلر«43 عاما» قتلا في تحطم الطائرة، فيما لم ينشر المسؤولون في هايتي بعد أسماء الأربعة الآخرين.

وفي سياق متصل، قال مصدر في مديرية التحقيق بمقاطعة «روستوف» على الدون الروسية، إنه تم فتح قضية جنائية بعد وفاة طفلتين في سيارة كانت متوقفة في فناء منزلهما بمنطقة كامينسكي في المقاطعة.

ويعتقد أن سبب الوفاة، هو الحر الشديد الذي ضرب المنطقة مؤخرا، فيما اشار المصدر في حديث للصحفيين، إلى فتح قضية جنائية للتحقيق في جريمة الوفاة، وفقا للجزء 3 من المادة 109 من قانون العقوبات الجنائية الروسي «التسبب في الوفاة بسبب الإهمال».

وأوضح التحقيق، أمس السبت، أن الطفلتين «من مواليد 2017 و2019 »، لعبتا في فناء منزلهما في منطقة كامينسكي، وصعدتا إلى سيارة كانت متوقفة في مكان قريب، فيما لم تتمكن الأم بعد ذلك من العثور عليهما واتصلت بالشرطة.

وفي وقت لاحق، من اليوم ذاته، تم العثور على الطفلتين في السيارة بدون حركة وتبين أنهما فقدتا الحياة.

وتابع المصدر قائلا، إن السبب الأولي لوفاة الطفلتين، هو التعرض لدرجات حرارة عالية في السيارة، فيما سيتم تحديد السبب بدقة أكثر بعد تشريح الجثتين.