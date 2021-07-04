ضحك ولعب وسباحة.. مخيم صيفي لكبار السن على ساحل العريش «صور»

«عزلة اجتماعية، شعور بالوحدة، أمراض شيخوخة، إحساس بالعجز والاعتماد على الآخرين، اكتئاب».. كلها أعراض وعوامل تصاحب المسنين تحت بند «السن له أحكامه»؛ ولكن الدعم النفسي والاجتماعي والأسري يساعد في تعزيز كرامة كبار السن والتخفيف عنه.

وفي هذا الصدد، حاول مجموعة من الشباب المتطوع في العريش، تنظيم أوقات ترفيهية لكبار السن من أهالي المدينة؛ للتخفيف عنهم خاصة مع حلول وقت الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي يصاحبها شعور بالاكتئاب، من خلال إنشاء مخيم صيفي على ساحل البحر، بالاشتراك مع نادي السعادة وحملة «ابدأ بنفسك».

من جانبها، قالت فاطمة نصار مديرة نادي السعادة، إنه تم بالفعل إنشاء جميع الخيام، والمرافق الخاصة بالمسنين من أصدقاء المسنين المشتركين في النادى؛ للترفيه عنهم طوال شهر الصيف.

إنشاء المخيم بالجهود الذاتية

وأضافت «نصار» أن الخيام أنشئت بالجهود الذاتية، بالاشتراك مع حملة «ابدأ بنفسك»، فى المنطقة القريبة من مكسيم على ساحل بحر العريش

مسابقات وأناشيد بالخيام

بدوره، قال حمد الليثي، أحد مؤسسي حملة ابدأ بنفسك، إن أعضاء الحملة شاركوا فى إنشاء المخيم الصيفى الترفيهى الخاص بالمسنين، لافتًا إلى أن الخيام عبارة عن خيم معيشة مجهزة بأسرة وأخرى لطهى الطعام وخيام أخرى للسمر والأغانى والأناشيد والمسابقات التي سيتم إجراؤها.

وأوضح «الليثي» أنه سيتم التواصل مع أصدقاء المسن؛ لتقديم الخدمات الأخرى من نقل المياه وتجهيز الطعام والعمل على تذليل العقبات، وذلك بالتنسيق مع نادي السعادة.

كراسي وشمسيات في مخيم المسنين

وأشار أحد مؤسسي حملة ابدأ بنفسك، إلى تجهيز عدد من الكراسي والشمسيات التي تم توزيعها أمام الخيام؛ لإتاحة الفرصة لكبار السن لقضاء وقت أمام البحر أو السباحة، مع عمل «ساتر» بمحيط الخيام، لافتًا إلى دعوة جميع كبار السن للإقامة وقضاء أوقات صيفية بعيدة عن ضجيج وحرارة البيوت طوال شهور الصيف الجاري.