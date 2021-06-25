مستشفى العريش يستقبل فريقا من أطباء المعهد القومي للقلب

أكدت مصادر طبية بمستشفى العريش العام، وصول فريق طبي من المعهد القومي للقلب بالقاهرة، اليوم، لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة مجانا.

بدورها أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء أن الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد ابراهيم البدراوى استشارى القلب، وعضوية الدكتورة رانيا ضياء أبو شقة استشارى القلب، الدكتور محمد محمود السيد صالح نوار أخصائى القلب ، محمد صبرى اسماعيل فنى الأشعة، وتهامى تقادم صالح أخصائى التمريض بالمعهد ومنسق الفريق وصل بالفعل للعريش ليكون جاهزة بقسم القلب لعلاج المرضى .

واضافت المصادر أن الفرق الطبية من معهد القلب تصل إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، ضمت بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومي للقلب والذى يتم تنفيذه.

فيما أعلن قسم التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، أن الفريق الطبي متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم بوحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها في مستشفى العريش العام، حيث إنها مجهزة على أعلى مستوى، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى يوم الاثنين المقبل قبل المغادرة ووصول فريق أخر عالى المستوى أيضا، وذلك تنفيذ لبروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومي للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان ودون أي نفقات.