كيف تقسم مصاريف الجنازة بعد وفاة صاحب المعاش؟.. «التأمينات» تجيب
كتب:
أسماء زايد
09:49 ص | الأحد 04 يوليو 2021
مواطنة أثناء صرف المعاشات.. «أرشيفية»
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش 90 يوما، أي 3 أشهر؛ إذ تقسم مصاريف الجنازة كالآتي:
- الأرمل أو الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي.
- في حالة عدم وجود أرملة أو أرملة تصرف مصاريف الجنازة لأرشد الأولاد.
- في حالة عدم وجود ابن أكبر أو أرملة أو أرمل تصرف مصاريف الجنازة لأي شخص يثبت صرفه نفقات الجنازة، ويجب أن تصرف هذه النفقات خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
إجراءات صرف مصاريف الجنازة
وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ضرورة التوجه للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش، وتقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة، مرفقًا به ما يلي:
- صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.
- النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة.
وأشارت الهيئة، إلى أنه بعد وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الوالدين، الأرملة، الزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات؛ إذ يقسم المعاش كالتالي:
- أرملة أو أرمل وولد واحد أو أكثر تحصل الأرملة على نصف المعاش، ويوزع بالتساوي حال وجود زوجة ثانية، ويحصل الأولاد على نصف المعاش بالتساوي.
- أرملة أو أرمل ووالد أو والدين تحصل الأرملة على ثلثي المعاش، وثلث المعاش لأيهما أو كليهما بالتساوي.
- أرملة أو أرمل وأخت أو أخ أو أكثر تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة على 1/4 لأيهم أو جميعهم بالتساوي.
- في حالة وجود ولد واحد يحصل على 2/3 المعاش، وفي حالة وجود أكثر من ولد يحصلون على كامل المعاش، ويوزع بينهم بالتساوي.
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