«س» و«ج»: كل ماتريد معرفته عن صرف نفقات الجنازة لأصحاب المعاشات

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه عند وفاة صاحب المعاش يحق للجهة التي تصرف المعاش صرف نفقات الجنازة عنه.

ويعرض «الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة بصرف نفقات الجنازة كالتالي:

* من الجهة الملزمة بصرف «نفقات الجنازة»؟

عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر.

* من هم الأشخاص الذين يتم صرف النفقات لهم؟

تُصرف نفقات الجنازة بالترتيب الآتى: ‌الأرمل أو الأرملة، وفي حالة وجود أكثر من أرملة تُوزع بينهن بالتساوي ، فإذا لم يوجد، صُرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

متى يتم صرف هذه النفقات؟ وما هي شروط صرفها؟

يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، بشرط وفاة صاحب المعاش، حيث يتوجه المستفيد للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش وتقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على النفقة؟

- صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

- ملء النموذج التالى أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.

وماذا عن صرف منحة الوفاة؟

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالغ المنصوص عليها لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أُديت إليه بالكامل.

متى يحق للمستحقين تقاضي معاش المتوفى؟

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويُقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم الشروط في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

ماهي شروط استحقاق الأخوة والأخوات لمعاش المتوفى؟

ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​، وألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يُعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.