توزع بين زوجاته بالتساوي.. تفاصيل صرف مصاريف الجنازة من التأمينات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المستحق عن المعاش لا تصرف له نفقة جنازة، وتصرف عن صاحب المعاش فقط ، لافتة إلى أنه عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر تصرف لكل من:

- الأرمل أو الأرملة، وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.​

تصرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب

وأوضحت أنه يجب صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، والتوجه للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش وتقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة مرفقًا به:

- صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

-النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.

صرف معاش المستحقين للوفاة

وأكدت الهيئة انه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات بشرط تقديم المستندات التالية :

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة .

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالى بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة فى تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.