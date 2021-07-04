«الأرصاد» توجه تحذيرات لطلاب الثانوية العامة والمصطافين (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بالنسبة للسواحل الشمالية تكون درجات الحرارة بين 30 و32 درجة مئوية، وتعتبر أقل من المناطق الداخلية، لكن نسب الرطوبة تكون من 85% لـ90%، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لكن الشواطئ ونسيم البحر له عامل كبير جدا بالإحساس بتحسن الأجواء والاعتدال بدرجات الحرارة، مشددا على ضرورة تجنب النزول للبحر أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة بفترة الذروة بين الظهر والعصر.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه على طلاب الثانوية العامة الابتعاد عن الوقوف تحت آشعة الشمس وتوخي الحذر لعدم الإصابة بضربات الشمس، مشددا على ضرورة شرب المياه الكثيرة حتى لو لم نشعر بالعطش من أجل معادلة الجفاف بالجسم، وحتى لا نتأثر بضغط الدم وفقد كميات المياه، وبقدر الإمكان خلال فترات المذاكرة عدم التواجد بأماكن مغلقة، وتجديد الهواء للحفاظ على نسبة الأكسجين المتواجدة بالغرفة.

وأوضح «شاهين» أنه من الهام للغاية تجنب التعرض لأشعة الشمس، في الفترة بين الساعة 12 ظهرا وحتى 3 عصرا، خصوصا وأن الشمس تكون متعامدة على الأرض، وتسجل أعلى درجات الحرارة، وبقدر الإمكان يجب عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة هذه الفترة.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات، إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة هي الـ72 ساعة الماضية، التي وصلت بها درجات الحرارة في الظل على القاهرة والوجه البحري إلى 39 و40 درجة مئوية، ومع ارتفاع نسبة الرطوبة وتحت أشعة الشمس تجاوزت الـ40، ووصلت إلى 43 و44.