«الأرصاد» تحذر: كتلة هوائية شديدة الحرارة حتى منتصف الشهر الجاري

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه ما زال يسود خلال ساعات النهار طقس شديد الحرارة، حيث تسجل القاهرة والوجه البحري 40 درجة، ويستمر تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة على معظم الأنحاء حتى مدن الصعيد، لتتجاوز حاجز 40 درجة، مناشدة المواطنين توخي الحذر خلال ساعات النهار، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، وفق المنشور عبر الصفحة الرسمية للهيئة، أن يستمر تاثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على البلاد حتى منتصف الشهر والذي يوافق 15 يوليو الجاري.

وذكرت الهيئة، أنّ هناك ارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة لم يشهده الأرشيف المناخي في غرب ووسط الولايات المتحدة وكندا، حيث سجلت مدينة ليتون الكندية درجة حرارة تقترب من 50 درجة، وهي لم تصل إلى هذه الدرجة من قبل، وقد كانت أقصى درجة لها هي 45 درجة، وأدّى هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلى حرق 90% من القرية ووفاة مئات الأشخاص.

كما أضافت الهيئة أنّ دولة الكويت تشهد صيف شديد الحرارة حيث سجلت درجة حرارة تخطت حاجز الـ52 درجة لتصبح أعلى درجة حرارة في العالم.

ووصل الارتفاع أيضًا إلى جمهورية مصر العربية، ولكن لم تتجاوز درجات الحرارة المسجلة على شمال مصر حاجز الـ40 درجة، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة ووجود البحر المتوسط، الذي يعمل على انخفاض درجة حرارة الكتل الهوائية المؤثرة والنابعة من منخفض الهند الموسمي، بينما ارتفعت على جنوب البلاد ولكن مع نسب رطوبة أقل.

وتابعت الهيئة، أنّ هذا الأمر يشهده العالم سنويًا مع دخول فصل الصيف في شهر يونيو حتى أوقات مبكرة من الخريف من كل عام، بسبب الكتل الهوائية الموسمية التي تؤثر على مناطق كثيرة من العالم وخاصة وسط القارات.

ويسود البلاد أيضًا رياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن شبورة مائية خفيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.