«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مرتفعة عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، بواقع 4 إلى 5 درجات مئوية، موضحا أنه بالرغم من أن شهري يوليو وأغسطس من أكثر شهور السنة حرارة في مصر إلا أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية.

وأضاف «شاهين» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم السبت، أن متوسط درجة الحرارة في الظل على القاهرة خلال الفترة الحالية ما بين 39 و40 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة تتجاوز 40 درجة، إذ تتراوح ما بين 42 و44 درجة خلال فترات النهار.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن نسبة الرطوبة تصل لـ70% أحيانا في فترات الليل، وتصل لـ90% على السواحل الشمالية، مؤكدا أن هذا الطقس غير المستقر وغير المعتاد في فصل الصيف مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري على الأقل، إذ يتسم فصل الصيف باستقرار في الكتل الهوائية وصعب أن تتغير سريعا، وبالتالي التغيير المحدود الذي سيحدث سيكون ما بين درجتين وثلاث درجات فقط.

وأوضح «شاهين» أن العظمى على القاهرة غدا الأحد 37 أو 38 درجة، بانخفاض درجتين عن اليوم، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة في المقابل يؤدي لعدم الشعور بحدوث أي تغيرات، وبالتالي حدوث التغيرات صعب للغاية ويحتاج وقتا طويلا.