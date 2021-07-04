تحطم طائرة عسكرية في الفلبين.. على متنها أكثر من 85 شخصا

أعلنت القوات المسلحة الفلبينية، تحطم طائرة عسكرية في الفلبين، كان على متنها ما لا يقل عن 85 شخصا في جنوب البلاد، حيث قال قائد القوات المسلحة، الجنرال سيريليتو سوبيجانا، إنه تم إنقاذ أكثر من 40 شخصا ونقلوا إلى المستشفى.

وبحسب وكالة «فرانس برس» للأنباء، استبعد متحدث باسم الجيش الفلبيني أن تكون الطائرة العسكرية قد تعرضت لهجوم قبل تحطمها في منطقة تشهد صراعا بين الجيش الفلبيني وجماعات متشددة دينيا في البلاد.

تحطم طائرة عسكرية في الفلبين: من طراز سي 13 هيركليز

واهتمت وسائل الإعلام العالمية بالخبر الذي أبرزته تحت عنوان «تحطم طائرة عسكرية في الفلبين»، حيث كانت الطائرة، من طراز سي 13 هيركليز C130 Hercules، تحاول الهبوط في جزيرة جولو في مقاطعة سولو الفلبينية، لكنها تجاوزت المدرج.

#BREAKING A Philippine military plane carrying 85 people crashes, AFP quoted Armed Forces Chief Cirilito Sobejana as saying. #Philippine #AirForece #crash pic.twitter.com/d22rvvFEpi — Chaudhary Sahab (@JournalistSahab) July 4, 2021

ووقعت حادثة تحطم طائرة عسكرية في الفلبين في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي «03:30 بتوقيت جرينتش»، بينما كانت الطائرة تقل جنودا من كاجايان دي أورو بجزيرة مينداناو الجنوبية.

من جانبه قال الجنرال سوبيجانا في تصريح للصحفيين: «لقد أخطأت الطائرة المدرج في محاولة لاستعادة السيطرة، لكنها لم تنجح».

وأوضحت وكالة الأنباء الحكومية في الفلبين، أن عملية نقل الجنود جزء من انتشار الجيش الفلبيني المكثف في جنوب الفلبين لمحاربة المسلحين الإرهابيين مثل جماعة أبو سياف.

ونشرت وكالة الأنباء الحكومية في الفلبين صورا لموقع تحطم الطائرة تظهر حطاما مشتعلا في منطقة غابات قريبة من عدد من المباني.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، أن الطائرة العسكرية المنكوبة كانت تقل 92 شخصا بينهم ثلاثة طيارين وخمسة من أفراد الطاقم الآخرين.

وقال وزير الدفاع الفلبيني للصحفيين إن 17 جثة تم انتشالها في موقع الكارثة، متوقعا ارتفاع حصيلة الضحايا نظرا لخطورة الحادث.