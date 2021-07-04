موعد عيد الأضحى 2021 في مصر.. يفصلنا عنه 15 يوما

شارف شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريًا على الانتهاء، لتزداد عمليات البحث خلال الآونة الآخيرة عن موعد عيد الأضحى، خاصةً وأنه العيد الذي يتوحد في موعده المسلمون في شتى بقاع الأرض بخلاف عيد الفطر.

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية مع المحكمة العليا في السعودية غرة شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا وموعد عيد الأضحى 2021 في مصر والعالم، يوم 9 يوليو الجاري، وهو اليوم الذي يوافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا، إذ يتم بعد مغرب هذا اليوم تحري هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريًا، ليتم بعد ذلك الإعلان رسميًا عن موعد عيد الأضحى المبارك 2021، وموعد وقفة عرفات 2021.

الإجازات الرسمية في عيد الأضحى

وينتظر المصريون نحو 6 أيام وأكثر إجازة لعيد الأضحى فقط، إذ من المتوقع أن يوافق موعد عيد الأضحى المبارك 2021، يوم 20 يوليو المقبل، وتسبقه إجازة رسمية يوم 19 يوليو يوم وقفة عرفة، وتعقبه ثلاثة أيام إجازة رسمية الأربعاء والخميس والجمعة أيام 21 22 و23 يوليو، حيث يوافق يوم الجمعة ثورة 23 يوليو.

موعد عيد الأضحى فلكيا

وتشير الحسابات الفلكية لأن يكون موعد عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر، سيوافق يوم 20 يوليو الجاري، فيما سيوافق موعد وقفة عرفات يوم 19 يوليو 2021، وستكون غرة شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا حسب الحسابات الفلكية يوم 11 يوليو الجاري، حيث تشير الحسابات إلى أن شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا سيكون هذا العام ثلاثين يوما.

حيث كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن هلال شهر ذو الحجة سيولد في تمام الساعة 3.17 دقيقة فجر السبت الموافق 10 يوليو، وهو ما يعني أن الأحد الموافق 11 يوليو هو غرة شهر ذي الحجة.

موعد وقفة عرفات

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا تبلغ عدته 30 يوما، ما يعني أن موعد وقفة عرفات ستكون يوم 19 يوليو المقبل، فيما سيكون موعد عيد الأضحى 2021 يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل.

صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إن صلاة عيد الأضحى 2021، ستكون في المساجد التي تقام فيها صلوات الجمعة، ولن تقام صلاة عيد الأضحى 2021 في الساحات أو الزوايا أو الطرقات أو الشوارع أو المساجد التي لا تقام فيها صلوات الجمعة.

ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع المحافظات، منها القاهرة والجيزة، في تمام الساعة 05:28 صباحًا، بينما يختلف في المحافظات وفقا للتوقيت المحلي لكل محافظة.