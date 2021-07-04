«السكة الحديد»: حجز 20% من تذاكر قطارات عيد الأضحى بالموبايل

تواصل هيئة السكة الحديد، العمل على تجهيز وصيانة القطارات؛ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وطرحت تذاكر عيد الأضحى أمام الجماهير بالمحطات الرئيسية، للحجز، كما أتاحت حجز التذاكر بنسبة 20% عبر أبلكيشن المحمول؛ لمواجهة زحام الركاب، أمام شبابيك التذاكر بالمحطات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

4 تذاكر لكل فرد

وأوضحت هيئة السكة الحديد، في بيان رسمي لها، أنَّه سيتمّ صرف 4 تذاكر لكل فرد خلال رحلات عيد الأضحى المبارك، بموجب بطاقة الرقم القومي، منوهة إلى أنَّه سيجرى التصدي للسوق السوداء، مؤكدة أنَّ جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة التذكرة

وأكدت الهيئة، أنه سيتم تطبيق غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات بكل أنواعها خلال رحلات عيد الأضحى المبارك، والتى تصل إلى 50 جنيهًا غرامة استقلال القطارات الروسية الجديدة دون تذكرة، و40 جنيهًا للقطارات الـVip، و30 جنيهًا للقطارات المكيفة درجة أولى وتانية، و20 جنيهًا للقطارات المميزة، و15 جنيهًا لقطارات الضواحي، بالإضافة إلى فرض عقوبة قدرها 70 جنيهًا على المدخنين داخل عربات القطارات، لافتة إلى أنه لن يسمح لأى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.

توفير جميع التذاكر بالمحطات

من جانبه، قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه شدد على توفير جميع التذاكر بالمحطات الرئيسية لاستيعاب جميع المسافرين عبر القطارات خلال عيد الأضحى المبارك، مطالبا بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في السكة الحديد ومترو الأنفاق، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب، مؤكدا أنَّه لن يسمح بدخول أي راكب المحطات واستقلال القطارات دون ارتداء الكمامة الطبية، مضيفا أنَّ هناك غرامات فورية تطبق على الركاب المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات داخل المحطات وعربات القطارات، تصل إلى 4 آلاف جنيه.

القطارات جاهزة لنقل مليون مواطن

وأوضح الوزير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ قطارات السكة الحديد جاهزة تماما لنقل ما يقرب من مليون مواطن خلال رحلات عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل عملها الجاد من أجل تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على كل خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، منوهًا إلى أنَّه شدد على إجراء الصيانات الدورية على القطارات، قبل السماح لها بالتشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، جدول تذاكر قطارات عيد الأضحى 2021، كالتالي:

1- طرح مقاعد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، يوم الأحد 4 يوليو الجاري للمسافرين يوم 18 يوليو.

2- طرح مقاعد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، يوم الإثنين 5 يوليو الجاري للمسافرين يوم 19 يوليو.

3- طرح مقاعد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، يوم الثلاثاء 6 يوليو الجاري للمسافرين يوم 20 يوليو.