سعر كيلو العجول قائم 2021 في الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي يُقبل المسلمون قبل حلوله على أسواق المواشي والأغنام لشراء الأضاحي، تقربًا إلى الله، واقتداءً بسنة نبيه إبراهيم عليه السلام، ما زاد البحث خلال الفترة الحالية عن سعر كيلو العجول قائم 2021.

وتستعرض «الوطن»، متوسط أسعار الأضاحي في عيد الأضحى وسعر كيلو العجول قائم 2021، وفقًا لمحمد وهبة رئيس شعبة الجزارين باتحاد الغرف التجارية، على النحو التالي:

سعر كيلو العجول قائم 2021

وتنوعت الأسعار في الأسواق على النحو التالي:

أسعار الأضحية البقري

- كيلو البقري المصري قائم يتراوح بين 60 إلى 62 جنيهًا.

- كيلو البقري الخليط قائم يصل إلى 60 جنيهًا.

- كيلو البقري المستورد المجنس قائم يصل إلى 58 جنيهًا.

أسعار الأضحية الجاموسي

يصل كيلو قائم عجل الكندوز الجاموسي إلى 55 جنيهًا.

أسعار الأضحية الماعز

- كيلو قائم الماعز البرقي 60 جنيهًا، وهي تلك التي تجري تربيتها في مناطق مرسى مطروح والعلمين والساحل الشمالي.

- كيلو قائم الماعز الصعيدي يصل إلى 65 جنيهًا.

- كيلو قائم البحري يصل إلى 70 جنيهًا، وهي التي تجري تربيتها في مناطق الوجه البحري.

- ويصل سعر الجدي قائم إلى 2000 جنيه.

أسعار الأضحية الجملي

ويبدأ سعر الجمل الحي من 16 ألف جنيه، ويصل إلى 20 و22 و25 و30 ألف جنيه، حسب الحجم والوزن، ويزيد سعر الجمل السوداني عن سعر الجمل الإثيوبي والصومالي، ويجري شراؤها من سوق برقاش بمحافظة الجيزة، أو سوق دراو أو سوق بلبيس.

وأكد محمد وهبة، رئيس شعبة الجزارين، في حديثه لـ«الوطن» أنّ هذه الأسعار تتفاوت من منطقة لأخرى، كما أنّه من المتوقع أن تزيد الأسعار مجددًا باقتراب عيد الأضحى المبارك، نظرًا لتزايد القوة الشرائية.