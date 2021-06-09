مقترح برلماني بإطلاق تطبيق إلكتروني لتسجيل العمالة المصرية بالخارج 

طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بضرورة إطلاق الحكومة لتطبيق إلكتروني يضم كل البيانات الخاصة بالعمالة المصرية في الخارج، ليكون هذا التطبيق بمثابة قاعدة بيانات لحصولهم على جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال «حسين» في تصريح لـ«الوطن»، إن العديد من العمالة المصرية المسافرة يواجهون خطر صعوبة عودتهم لأعمالهم في الخارج، وتحديدًا في دول الخليج، بسبب ظروف فيروس كورونا وما فرضه على العالم من إجراءات احترازية جعلت كل دولة تتعامل مع هذا الموقف حسب ظروفها.

ولفت إلى أن إطلاق هذا التطبيق الإلكتروني سيساهم في وجود آليات من التواصل مع الدول العربية الشقيققة بشأن حصول العمالة المصرية بالخارج على الجرعة الثانية من اللقاح بالدولة التي يعملون بها؛ حال حصوله على الجرعة الأولى خلال إجازته في مصر.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، «نقدر جهود وزارة الصحة في هذا المجال، ويمكن إطلاق هذا التطبيق من خلال التعاون مع وزارة الصحة وتعاونها مع وزارات الصحة في كثير من الدول خاصة في ظل ظروف الجائحة».

وقال النائب، إن المصريين العاملين في الخارج يجب أن يكون لهم الأولوية في تلقي اللقاح، مع إعطاء شهادة إلكترونية تفيد بحصولهم على اللقاح بدلًا من التردد على أكثر من مكان للحصول على الشهادة للتوثيق والتصديق.

وطالب رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب الحكومة بالتواصل مع الدول العربية الشقيقة لتبسيط إجراءات دخول واستمرار العمالة المصرية في أعمالهم بالخارج، مع توفير لقاحات كورونا لهم، موضحًا أن المصري الذي يريد العودة للعمل في السعودية على سبيل المثال يقوم بالسفر إلى دولة أخرى، ويظل هناك 14 يومًا في فندق على حسابه كحجر صحي، ثم يذهب إلى السعودية ويمكث في حجر صحي آخر، وهو ما يزيد من الأعباء المالية الملقاة عليه، خاصة أن تكلفة الطيران عالية جدًا.

وشدد على «حسين» على ضرورة استثمار قوة العلاقات المصرية السعودية لتحقيق التفاهم في هذا الأمر، واقترح إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الموبايل للمصريين في الخارج يدون عليه بياناتهم لسهولة الحصول على اللقاح، مع ربط هذا التطبيق بتطبيق «توكلنا» السعودي لتسهيل حصول العمالة المصرية بالسعودية على اللقاح.