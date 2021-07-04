أمريكي وكوري وأوروبي.. 5 سيارات مستعملة لا يتجاوز سعرها 50 ألف جنيه

قال وائل فتحي عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة يشهد حالة من الانتعاش بسبب الطلب المتزايد على السيارات واقتنائها، خاصة السيارات ذات محركات لا تتجاوز 1300 سي سي. وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن ميزانية محدودة من 35 إلى 50 ألف جنيه، تكفي لشراء سيارة مستعملة من أنواع الماركات والعلامات التجارية المعروفة «الألماني والياباني والأمريكي والإيطالي».

وأشار إلى أن السيارات المستعملة في مصر -خاصة الهاتشباك- تشهد إقبالا من المواطنين، في ظل سهولة إعادة بيعها وأيضا سهولة العثور على قطع الغيار الخاصة بها سواء في منطقة الحرفيين أو محافظة بورسعيد.

وتستعرض «الوطن»، أبرز 5 سيارات لا يتجاوز سعرها الـ50 ألف جنيه.

دايو ماتيز 2001

السيارة دايو ماتيز، هي الأكثر شعبية بمحرك صغير وناقل حركة يدوي تصل سرعته إلى 144 كيلوا مترا في الساعة، وتمتاز بأنها أكثر السيارات اقتصادا في الوقود، ومتوسط سعر المستعمل منها 37 ألف جنيه في السوق.

أوبل كورسا 2000

سيارة ألمانية شبابية، بمحرك سعة 1300 سي سي، وقوة 59 حصان، وناقل حركة 5 سرعات «مانيوال»، و4 سلندرات، وتمتاز السيارة بقوتها وثباتها أثناء السير على الطريق، وسعر المستعمل منها في السوق 40 ألف جنيه.

سوزوكي ماروتي 2008

من أوائل السيارات اليابانية الموفرة للبنزين في سوق السيارات، بمحرك صغير سعته 800 سي سي، وهي من أفضل السيارات وأكثرها انتشارا في سوق السيارات المستعملة، خاصة بين طلاب الجامعات وفئة الشباب، وسجلت السيارة مستعملة سعر 35 ألف جنيه.

فورد فيستا

انتشرت السيارة الأمريكية فورد فيستا، بالسوق المصرية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتمتاز بأنها سيارة قوية، لكن من أهم عيوها أنها ليست اقتصادية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى عدم توافر قطع غيار لها في الأسواق ولا يتوافر سوى عدد محدود من المهندسين يمكنهم إصلاحها، ويتراوح سعر المستعمل منها بين 30 و50 ألف جنيه.

فيات شاهين موديل 1999-2002

تعرف سيارة العلامة التجارية الإيطالية «فيات شاهين» بأنها سيارة الموظفين، وانتشرت خلال فترة تسعينيات القرن الماضي، وبدايات القرن الـ21، وتمتاز السيارة العائلية بأنها الأقل سعرا في السوق، وسجلت من 30 إلى 36 ألف جنيه في سوق المستعمل.