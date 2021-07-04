12 مرشحا لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية لدورة «2021 -2025»

أعلنت البورصة المصرية اليوم الأحد، قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارتها، وتضم 12 اسماً من الشركات العاملة في الأوراق المالية «سمسرة»، والشركات العاملة في الأوراق المالية بخلاف السمسرة، والشركات المتوسطة والصغيرة المقيد لها أسهم في بورصة النيل، بالإضافة إلى الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية في السوق الرئيسية.

قائمة المرشحين:

وأشارت البورصة في بيان لها، إلى أن لجنة فحص الاعتراضات ستبدأ في تلقي الاعتراضات على أي من الأسماء الواردة في قائمة المرشحين في الجدول الخاص، أو من استبعد طلب ترشحه، خلال خمسة أيام عمل تبدأ من غد الاثنين الموافق 5 يوليو الجاري، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، بمقر البورصة المصرية في 4 أ شارع الشريفين — عابدين — القاهرة.

وكانت البورصة قد أعلنت في 16 يونيو الماضي، فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورة جديدة (2025/2021) وفقاً لأحكام قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، رقم 95 لسنة 2017.