البورصة المصرية تشارك بجناح في معرض القاهرة للكتاب 2021

تشارك البورصة المصرية، بجناح للمرة الثانية على التوالي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، في صالة B 36، ضمن استراتيجيتها لرفع الوعي بالاستثمار في سوق المال، وجذب عدد أكبر من المتعاملين في السوق.

وقال محمد زهير مدير الثقافة المالية والتسويق لـ «الوطن»: إنه للمرة الثانية تشارك البورصة في معرض الكتاب بعد الدورة الماضية، مشيرًا إلى أن البورصة تقدم حملة توعوية في جناحها، وكتب بمعلومات مبسطة للجمهور عن الاستثمار في الأوراق المالية، وأهمية سوق المال للاقتصاد، كمنصة أساسية للحصول على التمويل.

وشهد جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، الذي بدأ في استقبال جمهوره، صباح اليوم الخميس، إقبالا كثيفا من قبل الزائرين، الذين اصطحبوا أطفالهم لشراء الكتب والقصص والألعاب المتواجدة للأطفال.

وحرصت الكثير من المكتبات الموجودة بجناح الطفل على جذب انتباه الأطفال وتزيين الأجنحة بالبالونات الملونة ووضع طاولات دائرية وأوراق بيضاء وألوان وكراسي للأطفال، لممارسة نشاط الرسم والتلوين، وتجاوب عدد كبير من الأطفال على النشاط، فضلًا عن توفير عروض وخصومات وأسعار منخفضة على مختلف الألعاب وكتب وقصص الأطفال.

وشهد المعرض، اليوم، إقبالا كبيرا من الجمهور في أول ايام افتتاحه، ويشارك به 1218 ناشرا مصريا وأجنبيًا من 25 دولة.

ويقام المعرض على 4 قاعات بإجمالي مساحة 40 ألف متر مربع؛ وتستمر الفعاليات إلى يوم 15 يوليو الجاري.

وتحمل الدورة الحالية شعار «في القراءة حياة»، وتقام في ظروف استثنائية بسبب كورونا.

وأعلنت وزارة الثقافة التنسيق مع وزارة الصحة والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، كما قررت حجز التذاكر من خلال المنصة الرقمية، تفاديًا للتكدس أمام بوابات المعرض.