تنسيق مدرسة مياه الشرب بدمنهور والحد الأدنى للقبول: 6 ضوابط

لا يتوقف أولياء أمور الطلاب المتفوقين الشهادة الإعدادية، عن البحث لبديل للثانوية العامة، محاولين اختصار الطريق للالتحاق بالجامعة، بعيدًا عن الضغوط التقليدية المختلفة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة للاهتمام بالتعليم للفني، باعتباره الملاذ الآمن للطلاب الراغبين في الالتحاق بسوق العمل سريعًا.

ولعل مدرسة مياه الشرب بدمنهور، هي محط أنظار الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الهندسة، والراغبين في العمل عقب الدراسة مباشرة، وتخدم المدرسة جميع مدن البحيرة دون النظر للموقع الجغرافي.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمدرسة مياه الشرب بدمنهور

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أهم الخطوات التي ينبغي اتباعها لدى التقديم بمدرسة مياه الشرب بدمنهور، كالتالي:

- أصل شهادة الإعدادية وبيان نجاح صادر من الإدارة التعليمية التابع لها.

- أصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها (فقط للطلاب المرشحين لاختبار القدرات والمقابلات الشخصية في نفس يوم الامتحان).

- إجراء اختبار القدرات لجميع الطلاب المرشحين في تاريخ يتحدد لاحقًا.

- تُجرى امتحانات القدرات في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات.

- يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، بعد تدوين كل البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات.

- يتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.

شروط التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور

أعلنت مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، عن قبول دفعة جديدة من حملة الإعدادية وتفتح باب التقدم لهم للمدرسة من خلال عدة شروط تم ذكرها سابقا، وحددت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مجموع 250 درجة حد أدنى، للتقديم بمدرسة مياه الشرب بدمنهور، على أن يُفتح باب التقديم في 26 يوليو الجاري.

وذكرت المديرية إن المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة فقط عام 2021، على أن يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا حسب التنسيق المقرر، مع شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية، فيما يتم التقديم على موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.