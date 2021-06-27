تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2021.. وطريقة التقديم

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2021، والذي من المقرر إعلانه خلال أيام في عدد من المحافظات منها « محافظة بني سويف والقليوبية والبحيرة والمنوفية»، وتقبل تلك المدارس الطللاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ويجرى قبول الطلاب بحسب الدرجات الأعلى ثم الأقل، ويختلف تنسيق المدرسة من محافظة لأخرى بحسب احتياجات كل محافظة لهذه النوعية من الخريجين، ويتم قبول الطالب في حالة اجتيازه لاختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2021

التقديم لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2021 يكون من خلال موقع شركة مياه الشرب، ويجرى الإعلان عن أسماء الطلاب المرشحين لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية من خلال الموقع، وتتمثل إجراءات التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في ضرورة إحضار أصل شهادة الإعدادية، بالإضافة إلى بيان النجاح، وأصل شهادة الميلاد، ويتم إجراء اختبار القدرات وفق مواعيد تحددها كل مافظة على حداها.

تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2021: امتحانات التقديم

تجرى امتحانات التقديم لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2021، الخاصة بالقدرات في مواد اللغة العربية والرياضيات والإنجليزية والعلوم والدراسات، ويلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بالمدرسة بعد تدوين كافة البيانات بطريقة صحيحة والتوقيع عليها، ويتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.

المستندات المطلوبة للتقديم

وكشفت مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2021، عن المستندات المطلوبة للتقديم والتي تتمثل في صورة الشهادة الإعدادية، صورة شهادة الميلاد وصورة بطاقة ولي الأمر، وصورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي أمر.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن التنسيق لأي مرحلة تعليمية بعد الشهادة الإعدادية يتم على أساس درجات الطالب في امتحانات التيرم الثاني، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بجميع التعليمات التي تعلنها مديريات التربية والتعليم بشأن التقديم للمدارس.