«الصحة» تكشف عن آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز: تتماثل الشفاء

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بوزارة الصحة والسكان، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، فذكر أنه ليس لديه معلومات جديدة عن حالتها، لكن في الوقت ذاته أكد أن آخر الأخبار التي وصلت إليه « قالولي الحمد لله تتماثل الشفاء».

تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن دلال عبد العزيز ما زالت في حاجة للأكسجين بطرق إمداد التنفس الصناعي «غير نافذ»، أي بدون وضعها على أنبوبة حنجرية، مؤكدًا أن الحالة الصحية لديها إلى حد ما مستقرة.

وأشار عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بوزارة الصحة والسكان، إلى أن ليس لفصلي الربيع والخريف تأثير على فيروس كورونا، ولم يُثبت ذلك، فهذا الفيروس ليس له كتالوج حتى هذه اللحظة.

وعن إعطاء اللقاحات للحوامل، أوضح أنه ليس هناك لقاح خاص للسيدات الحوامل، بل هو نفس اللقاح المتواجد حاليًا في الأسواق، وسيجرى استخدامه بعد ظهور كافة النتائج على هذا الأمر، «بدأوا في الغرب يطعموا من هم أقل من 18 عامًا وأعلى من 12 عامًا، واشتغلوا على بعض الحوامل، لكن لا يوجد دراسات محكمة منشورة في مجلات علمية دولية محترمة، تشجعنا على إجراء هذا الأمر».