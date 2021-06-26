إيمي سمير غانم تطالب بالدعاء لـ دلال عبد العزيز

حالة من القلق انتابت جمهور دلال عبد العزيز، فور إعلان ابنتها إيمي سمير غانم عن تدهور حالتها الصحية مطالبة بالدعاء لها، حيث كتبت، منذ دقائق قليلة عبر حسابها على «إنستجرام»: «أرجو الدعاء لأمي تعبانة.. يارب».

وفور نشر «البوست»، تفاعل معه عدد كبير من متابعي إيمي سمير غانم، متمنين الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، زوجة الراحل سمير غانم.

إيمي سمير غانم تكثف الدعاء لـ دلال عبد العزيز

ولاحظ متابعو إيمي سمير غانم عبر «إنستجرام»، منذ يومين، طلبها المتكرر بالدعاء لوالدتها بشكل مكثف، من قبل متابعيها، فقبل ساعات قليلة من إعلان تدهور حالة والدتها، شرت في الساعات الأولى من صباح اليوم دعاء لوالدتها دلال عبد العزيز، عبر «إستوري إنستجرام» الخاص بها قائلة: «اللهم عافية في بدن أمي، وطمأنينة في قلب أمي وسعادة في روح أمي، وعيشا طويلا في ظل أمي».

تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

وأكد الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديمه برنامج «مساء DMC»، على فضائية «DMC» مساء أمس، إن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مستقرة، ولم تشهد تحسنا ملحوظا، وما زالت حتى الآن لا تسطيع الحركة إلا بمساعدة طاقم التمريض.

ونفي رامي، ما تردد خلال الساعات الماضية عن خروج دلال عبد العزيز لغرفة عاديه قائلة «لم يحدث ذلك» مردفا «فال خير».

معاناة دلال عبد العزيز مع كورونا

ومازالت الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من مضاعفات فيروس كورونا، رغم سلبية مسحتها، ولكن الفيروس سبب لها تليفا في الرئة ألزمها التواجد تحت أجهزة الأكسجين، ولم تشهد الحالة حتى الآن تحسنا ملحوظ ولكنها شبه مستقرة.

وقد انتقل الفيروس لدلال خلال تصويرها مسلسل «عالم موازي» مع ابنتها دنيا سمير غانم، وتم إصابتهم خلال التصوير، الذي توقف حتى الآن.