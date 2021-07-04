خصومات وتقسيط دون فوائد ومصيف.. عروض البنوك للعملاء خلال شهر يوليو

تتنافس العديد من البنوك المصرية لتقديم العديد من العروض المميزة، ممثلة في بعض الخصومات والتخفيضات ونظم التقسيط المُيسرة و«الكاش بك»، للعملاء بشكل شهري، وذلك بهدف تشجيع عملائها على الاستمتاع بعمليات شراء ناجحة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» العروض البنكية للعملاء خلال شهر يوليو، على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أحدث عروضه لعملائه حاملي بطاقات البنك الائتمانية؛ إذ يقدم عروض تقسيط تصل لـ10 أشهر دون فوائد، وذلك حتى يوم 22 يوليو الجاري، فضلًا عن خصومات تصل لـ45% لدى الكثير من المتاجر خلال شهر يوليو 2021.

بنك مصر

كما أعلن بنك مصر، أحدث العروض لعملائه حاملي البطاقات الائتمانية للبنك، إذ يقدم عرض التقسيط حتى 12 شهرًا دون فوائد خلال فترة عرض كارنيفال من فروع إحدى الـ«هايبر ماركت» الشهيرة.

البنك التجاري الدولي CIB

وأعلن بنك CIB عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أحدث عروضه لعملائه حاملي بطاقات البنك الائتمانية للبنك بمناسبة عيد الأضحى والعطلات الصيفية، إذ يقدم البنك عروض تقسيط وخصومات لدى الكثير من المتاجر تصل لـ50% لشهر يوليو، وذلك حتى 31 يوليو 2021.

بنك الإسكندرية

فيما أعلن بنك الإسكندرية إمكانية الحصول على 15% «كاش باك» على الفنادق والمطاعم وحجز تذاكر الطيران والسفر عند الدفع ببطاقة «ماستر كارد» الائتمانية من بنك الإسكندرية، وذلك حتى 31 يوليو 2021.

وأوضح بنك الإسكندرية أنّ الحد الأقصى للكاش باك/ البطاقة، كما هو موضح على النحو التالي:

- 6 آلاف جنيه لبطاقات ليفربول وورلد الائتمانية.

- 3 آلاف جنيه لبطاقات بلاتينيوم الائتمانية.

- 1500 جنيه لبطاقات ليفربول تيتانيوم الائتمانية.

- 750 جنيهًا لبطاقات جولد الائتمانية.

بنك عودة

يمكن من الآن حتى نهاية يوليو 2021، الحجز في الفنادق والمنتجعات المشاركة في العرض والاستمتاع بإقامة تصل إلى ليلتين مجانًا عند استخدام بطاقة بنك عودة الائتمانية.