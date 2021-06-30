داخل القرى والمولات.. تعرف على أماكن ماكينات البنوك بالساحل الشمالي

دائما ما يقع المصطافين في حيرة كبيرة، خلال قضائهم إجازة الصيف على شاطئ الساحل الشمالي، بسبب توافر ماكينات البنوك بشكل مكثف، أو عدم معرفة أماكن تواجدها على امتداد قرى الساحل الشمالي.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، لقرائها، أماكن ماكينات عدد من البنوك، لتيسير الأمر على المواطنين وإنجاز التعاملات المالية، في إطار سلسلة الخدمات المالية التي تقدمها الجريدة على مدار الساعة.

ماكينات بنك الإسكندرية

نوه بنك الإسكندرية عن أماكن ماكينات الصراف الآلي الخاصة به في الساحل الشمالي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أماكن ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك في الساحل الشمالي، وذلك للتسهيل على عملائه في الحصول على الخدمات لإنجاز تعاملاتهم البنكية بأسرع وقت في أثناء الاستمتاع بالأجازة الصيفية.

وتضمنت أماكن ماكينات الصراف الآلي كالتالي:

- توتال الطريق الصحراوي.

- ماستر الصحراوي.

- عروبه مول.

- زهران سيتي بارك.

- فتح الله روزانا.

- مول 81 الشمالي قرية قرطاج.

- بورتو مارينا.

- توتال مارينا 4.

- توتال مارينا 5.

- جولف مارينا.

- هاسيندا باي.

- دبلوماسيين.

- سوبر ماركت سعودي – مراسي.

- توتال أمواج.

ماكينات بنك القاهرة

ماكينات بنك saib

كما أعلن بنك saib عن أماكن ماكينات الصراف الآلي الخاصة به في الساحل في الأماكن التالية:

- داخل قرية مراسي في The Park.

- داخل بنزينة توتال - أمام مارينا 4 "Drive Through".

- فتح الله ماركت (أمام قرية أمواج).

- زهران بدر مول (قبل مارينا).

ماكينات QNB الأهلي

كما يقدم بنك QNB لعملاءه أماكن ماكينات الصراف الألى في الساحل الشمالى وهي:

- داخل فرع العلمين.

- ماستر زهران أمام مراسى.

- كريستال بيتش -فندق الماسة العلمين بجوار منطقة المطاعم.

- مارينا بوابة 2.

ماكينات بنك مصر

ماكينات بنك الإمارات دبي الوطني

- العروبة مول (الكيلو 38)

- قرية خليج غزال (الكيلو 142)

- SASS Bo-Islands (الكيلو 120)

- Marassi m-Porium (الكيلو 129)