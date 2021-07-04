مدير المركز الدولي للأسماك: ابتكار طريقة لإعداد الفسيخ اللاهوائي الصحي

أكد الدكتور أحمد نصر الله، مدير المركز الدولي للأسماك، إن الاستزراع السمكي في مصر لو لم يعتمد على صناعة الأعلاف القوية، لن يكون هناك إنتاج سمك بالكميات الكبيرة والجودة العالية التي نراها حاليا، لافتا إلى أن مصر لديها سمك صحي ومفيد.

ولفت «نصر الله»، إلى أنه «أخذنا عينات من الأسواق وحللناها في العديد من المعامل، ووجدنا النتيجة إيجابية جدا والنوعيات جيدة للغاية».

وأوضح الدكتور أحمد نصر الله، في بيان، أن من أهم مواصفات السمك الجيد، أن تتأكد عند شراءه أنها طازجة، من خلال الخياشيم، محذرا من تناول الأحشاء وأكلها، مؤكدا أنه يتوجب تنظيف السمك وغسله جيدا قبل الطهي.

أما عن الفسيخ، فلفت إلى أنه ابتكرت طريقة لإعداد الفسيخ اللاهوائي الصحي، وجار نشرها، موضحا أنها تقوم على الأصناف الموجودة؛ إذ تنظف جيدا، ويوضع خليطا من الملح داخلها بعد تجفيفها تماما، ثم سحب الهواء منها، ووضعها في صوبة أسفل الشمس، وهي عكس الطرق التقليدية لأعداد سمكة الفسيخ والملوحة التي توضع في الشمس بعد حشوها بالملح، ثم تتحلل ويحدث لها نوع من أنواع العفن.

طريقة جيدة لعمل الفسيخ الصحي

ونوه مدير المركز الدولي للأسماك، إلى أن هناك من يُعد الفسيخ بتركه في الشمس والهواء، ما يجعله عُرضه للذباب والحشرات، وهو خطأ كبير، لكن الصحيح أن نجري معالجة للسمك قبل التحلل، بحيث يدخل في أماكن تكون الحرارة فيها خفيفة؛ إذ توضع في نوع ملح مطابق للمواصفات الصحية، ويفتح عليها بعد 15 يوما فقط، تكون السمكة نضجت خلالها بدون أي عفن أو رائحة كريهة، مؤكدا: «هذه الطريقة تجعل المنتج جيد وصحي.. وهو ما ينصح به علماء التصنيع حاليا».