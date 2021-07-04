تنسيق الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات.. الشروط والحد الأدنى

يفضل آلاف الطلاب في مختلف المحافظات، الالتحاق بمدارس الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها كأحد بدائل الثانوية العامة، وخاصة مع توافر اللالتحاق بها والحصول على مجموع عالي يؤهل البعض للالتحاق بالكليات كالزراعة والتجارة والهندسة والتربية بمختلف التخصصات، لذلك ينتظر الطلاب موعد إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات، للتقدم بأوراقهم بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، بكل محافظات مصر، وقيام بعض المحافظين باعتماد تنسيق الدبلومات الفنية 2021.

وتستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات، في إطار خدماتها للقراء على مار الساعة.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

وتشير مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات، إلى ارتفاع طفيف في بعض المدارس بالمحافظات مقارنة بالعام الماضي، وتنقسم الدبلومات الفنية لمراحل مختلفة، حيث يوجد الدبلوم الفني الصناي بنوعية نظام الـ3 و5 سنوات، والدبلوم الفني التجاري بنين وبنات بنظام الـ3 سنوات، بينما هناك الدبلوم الفني الزراعي وهو بنظام الـ3 سنوات، كما ان هناك مدارس للدبلوم الفني الصناعي مخصصة للفتيات، فضلاً عن أن المدارس الفنية للتمريض والمدارس الفندقية والزخرفية المنشرة بالمحافظات، حيث أنه من المقرر أن يبدأ الحد الأدنى للقبول بمدارس الـ3 سنوات من 190 لـ220 درجة، بينما يكون في نظام الـ5 سنوات من 215 لـ235 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات.. الحد الأدنى للقبول

وأعلنت المناطق تنسيق الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات، حيث أعلنت محافظة الشرقية تنسيق الدبلومات الفنية 2021، حيث جاء الحد الأدنى للقبول بالدبلوم الزراي عند 215 لـ220 درجة، بينما جاء التعليم الصناعي من 215 لـ243 درجة ويختلف من مدرسة لأخرى، والتعليم التجاري من 220 لـ235 درجة، بينما أعلن محافظة البحيرة أيضا عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021، حيث أنه من المقرر أن يكون 190 كحد أدنى للقبول بنظام الـ3 سنوات، و230 بنظام السنوات الـ5.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 محافظة كفر الشيخ

ومن المقرر أن تعلن محافظة كفر الشيخ عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 محافظة كفر الشيخ، خلال أيام حيث من المقرر أن يكون الحد الدنى للقبول بمدارس الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات عند 200 درجة بينما يرتفع نظام الـ5 سنوات إلى 235 درجة في بعض المدارس، حيث أن محافظ الأقليم اللواء جمال نور الدين، سيعتمد التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات.. الشروط

ويمكن للطالب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات بشروط واوراق مطلوبة وهي:

- أن يجتاز شهادة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية».

- أن يحصل على مجموع يؤهله للقبول بمدارس الدبلومات الفنية.

- أن يقدم استمارة النجاح و3 صور منها.

- تقديم 8 صور شخصية 4×6

- أصل شهادة ميلاد مميكنة و3 صور منها.

- حافظة أوراق وطوابع.