مصرع عامل وإصابة آخر في انقلاب «توك توك» بسوهاج

لقي عامل مصرعه، وأصيب آخر، في انقلاب مركبة «توك توك» بدائرة مركز ساقلته شمال شرق محافظة سوهاج، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشف أخميم المركزي، والمصاب لمستشفى ساقلته المركزي.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بسوهاج بلاغًا بانقلاب «توك توك» بدائرة مركز ساقلته، وتم الدفع بسيارة اسعاف لمكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص مصرع محمد حسين بظيوي عبد الحليم، 69 سنة، كما أصيب مجدي عدلي عبد الرحمن، 43 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصاب الي مستشفى ساقلته المركزي، وتم عمل الإسعافات اللازمة له وتحويله الي مستشفى سوهاج الجامعي.

وأُخطرت الشرطة التي انتقلت إلى مكان الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، كما أُخطرت النيابة العامة للتحقيق.