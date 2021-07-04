مصرع موظف سقط من دراجة هوائية وإصابة شخصين بتسمم في سوهاج

لقي موظف مصرعه إثر سقوطه من دراجته الهوائية أثناء سيره في الشارع بدائرة قسم طهطا شمال سوهاج، وتبين إصابته بمرضي السكر والضغط، كما أصيب عامل بتسمم عقب تناوله قرص لحفظ الغلال بالخطأ بدائرة مركز طهطا، وأصيب طفل بتسمم بدائرة مركز طما نتيجة تناوله طعام منزلي فاسد.

وتلقت شرطة النجدة بسوهاج، بلاغًا بوصول «ماهر. ج. ا»، 42 سنة، موظف، إلى مستشفي طهطا العام فى حالة إعياء شديد، وتوفى عقب وصوله، وأفاد شقيقه «عمرو. ج. ا»، 38 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء استقلال شقيقه المذكور دراجته الهوائية بشارع بدائرة القسم شعر بحالة إعياء وسقط أرضاً ونُقل إلى المستشفى، إلا أنه المنية وافته، لافتًا إلى أن أخيه كان يعاني من مرضي الضغط والسكر، ونفى الشبهة الجنائية.

وتلقى مركز شرطة طهطا بلاغًا من المستشفى العام، بوصول «أحمد. ج. ا»، 24 سنة، عامل، مصاب بحالة إعياء وقيء إثر تناول أقراص مجهولة، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال شقيقه «كامل. ج. ا»، 34 سنة، عامل، أفاد بتناول شقيقه قرصًا لحفظ الغلال بالمنزل عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

ووصل إلى المستشفى المركزي بطما الطفل «آدم. ط. ا» مصاباً بحالة إعياء وقيء مستمر إثر تناول طعام فاسد، وبسؤال والده «طارق. ا. ج»، 30 سنة، عامل، قرر حدوث إصابة نجله عقب تناوله طعام منزلي فاسد، ونفى الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.