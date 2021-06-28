4 جثث و35 مصابا حصيلة 24 ساعة حوادث على طرق البحيرة والدقلهية وبني سويف

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 35 آخرون في حوادث طرق متعددة وقعت في 3 محافظات وهم: «البحيرة، الدقهلية، بني سويف»، خلال 24 ساعة الماضية، بدأت بمصرع 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين في محافظة البحيرة، إثر وقوع حادثي تصادم بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي، بدائرة مركزي كفر الدوار وأبو حمص، وجاء الحادث الأبشع في محافظة الدقهلية وقع بين سيارة ميكروباص مع جرار زراعي علي طريق المحلة واستقر الميكروباص في الجرار، فيما أصيب 4 أشخاص في حوادث سير بمحافظة بني سويف.

حادثا سير في محافظة البحيرة

في محافظة البحيرة تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة، بمصرع 4 أشخاص، وإصابة 17 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادثي تصادم بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي، بدائرة مركزي كفر الدوار وأبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين للمستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم، فيما تكثف رجال الحماية المدنية جهودهم لفتح الطريق الزراعي بعد توقفه بسبب الحادثين.

ووقع الحادث الأول بتصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعي أمام كوبري أبو حمص اتجاه إسكندرية، وبالفحص تبين مصرع 4 أشخاص، فيما أصيب 8 أخرون.

ووقع حادث آخر بمركز كفر الدوار، تسبب في إصابة 9 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، بعدما اصطدمت سيارة ميكروباص وأخري نقل ثقيل، بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي، أمام شركة الكهرباء جنوب كفر الدوار.

حادث محافظة الدقهلية بين ميكروباص وجرار زراعي

وفي محافظة الدقلهية، أًصيب 14 شخصا، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي على طريق «طلخا- المحلة» وذلك أثناء نزول السيارة من أعلى كوبري وتصادمها بالمواجهة بجرار زراعي يسير بالاتجاه المعاكس، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى بينهم 4 فى حالة خطرة.

وأكد شهود العيان أن سيارة ميكروباص محملة بالركاب عند نزولها من كوبري على طريق طلخا، فوجئ قائدها بجرار زراعي يقابله في الاتجاه العكسي ولم يتمكن سائق الميكروباص من التحكم في السيارة ودخل في الجرار وجزء منه استقر أعلى الجرار.

حوادث سير في بني سويف

وأصيب 4 أشخاص في حادثي سير متفرقين بطرق محافظة بني سويف، الأول إثر تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا، والثاني انقلاب دراجة نارية بدائري قرية الكوم الأحمر بمركز بني سويف، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.