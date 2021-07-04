كيا تعلن زيادة مبيعات يونيو 2021 بنسبة 43.1% عن 2020

أعلنت كيا أمريكا، اليوم الأحد، مبيعاتها في النصف الأول من العام، التي بلغت 378.511 وحدة، موضحة أنه بعد تسجيل 3 سجلات مبيعات شهرية متتالية في مارس وأبريل ومايو، كان يونيو أيضًا شهرًا قياسيًا؛ إذ جرى بيع 68.486 وحدة- بزيادة قدرها 43.1% عن يونيو 2020.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، ارتفعت مبيعات كيا في الولايات المتحدة، بنسبة 43.7% على أساس سنوي.

وتشمل عروض المبيعات المتميزة لشهر يونيو ما يلي:

أفضل عروض مبيعات في النصف الأول من العام، لسيارات فورتي وسيلتوس وسبورتاج وتيلورايد

وارتفعت مبيعات سيلتوس بنسبة 6%، وارتفعت مبيعات تيلورايد بنسبة 79%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.

ومع طرح كيا أمريكا لتشكيلة المركبات الكهربائية الخاصة بها، تم حجز 1500 سيارة كهربائية بالكامل من الإصدار الأول من EV6 بالكامل خلال ساعات من توفرها على موقع كيا، مع توقع تسليمها للوكلاء المحليين في الربع الأول من عام 2022.

قال شون يون: «اختتمت كيا النصف الأول من العام بمبيعات قوية بشكل لا يصدق، وسيستمر هذا الزخم غير المسبوق مع قيامنا بتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا، للحصول على حصة في السوق، حتى في ضوء مشكلات الموردين على مستوى الصناعة وتأخر الإنتاج».

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لكيا أمريكا الشمالية: «تستحوذ كيا على المزيد والمزيد من الحصة السوقية في الولايات المتحدة، ونحن نعمل على زيادة مبيعات سيارات السيدان ذات الكفاءة في استهلاك الوقود ومبيعاتنا من سيارات الدفع الرباعي تنمو بناءً على قوة شاحناتنا الخفيفة ، بما في ذلك سورينتو المبتكرة والحائزة على جوائز وشاحنة كرنفال إم بي في الجديدة كليًا».