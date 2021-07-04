«الغردقة»: إقبال كثيف للحصول على تراخيص البناء بالاشتراطات الجديدة

قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إن المركز التكنولوجي بالمدينة شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين في اليوم الأول للعمل بمنظومة تراخيص البناء بالاشتراطات الجديدة.

وتفقد «رأفت»، اليوم الأحد، سير العمل داخل المركز التكنولوجي بحي شمال مدينة الغردقة في أول يوم بالعمل بمنظومة تراخيص البناء بالاشتراطات الجديدة، مؤكدًا تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي تشمل الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الواقية.

وبدأت الوحدات المحلية بكافة مدن المحافظة، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، وفقا لقرار مجلس الوزراء، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي اختيرت للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

وتم التطبيق الفعلى اليوم الأحد وذلك نظرًا لتعارض بداية تعميم الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، والتي كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، حيث تم تداول 4900 طن بضائع، و292 شاحنة، وشملت حركة الواردات 3900 طن بضائع، و244 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 1000 طن بضائع، و48 شاحنة.